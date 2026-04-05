Собянин рассказал о проекте "Ранняя помощь" для недоношенных детей

Детям, рожденным раньше срока, весом меньше 1,5 килограмма или перенесшим критическое состояние в первые дни жизни необходимо особое внимание после выписки. Специально для них город создал проект "Ранняя помощь", сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Сегодня отмечается День неонатолога. Забота о здоровье самых маленьких пациентов – новорожденных, в том числе недоношенных малышей, – ответственная и крайне сложная работа", – написал он.

В последние годы столичные неонатологи демонстрируют выдающиеся результаты в выхаживании детей, рожденных раньше срока. В настоящее время в современных роддомах и перинатальных центрах они спасают 99% таких младенцев. В 2025 году врачам удалось выходить более 5 тысяч детей.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря ранней диагностике. Неонатальный скрининг помогает диагностировать тяжелые заболевания еще до появления симптомов.

Как указал Собянин, центры ранней помощи действуют на базе четырех ведущих детских больниц: ДГКБ имени З. А. Башляевой, Морозовской, ДГКБ имени Н. Ф. Филатова и ММКЦ "Коммунарка". Они работают совместно с 16 центрами развития.

К каждому ребенку и семье прикрепляется команда специалистов, в которую входят врачи, педагоги, логопеды, психологи и инструкторы ЛФК. По достижении ребенком 3 лет, при необходимости, формируется образовательный маршрут.

В конце прошлого года в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. Она сопровождает будущую маму от первого визита в женскую консультацию до рождения ребенка.

