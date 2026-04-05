Новости

Новости

05 апреля, 11:25

Город

Новостройку по программе реновации возведут в Богородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дом построят в Богородском районе в рамках программы реновации. Для этого уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройку возведут на земельном участке площадью 0,62 гектара. Дом, площадь которого составит 22 тысячи "квадратов" будет расположен рядом с образовательными учреждениями и лесополосой парка "Лосиный Остров".

Овчинский добавил, что территория возле дома будет благоустроена. Также там сделают двор с комфортным пространством, в том числе для маломобильных граждан. Планом предусмотрено обустройство спортивных площадок и зон для спокойного отдыха, а также создание безбарьерной среды.

Отмечается, что такие проекты позволяют улучшить качество жизни горожан, а также благоустроить городские территории.

Ранее стало известно, что на юго-западе столицы построят 21 дом по реновации. Новостройки общей площадью более 950 тысяч квадратных метров появятся в 7 районах города. В них будет около 9,3 тысячи квартир общей площадью порядка 560 тысяч "квадратов".

Новости города: почти 9 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры по реновации

