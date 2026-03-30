Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 10:47

Город

28 домов расселено по реновации в районе Очаково-Матвеевское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала реализации программы реновации в столичном районе Очаково-Матвеевское полностью расселены 28 устаревших домов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации началось в декабре 2018 года. Первыми новоселье в новостройке на Матвеевской улице отметили жильцы пятиэтажки на улице Наташи Ковшовой", – напомнил Ефимов.

За 8 прошедших лет свыше 6 100 москвичей полностью переехали в новое жилье с улучшенной отделкой и комплексным благоустройством придомовой территории.

Всего новые квартиры получили свыше 7 000 участников программы из 31 старого дома, включая еще не полностью расселенные дома, добавила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Треть горожан оформили документы на квартиры в 2025-м. В частности, с мая прошлого года к поэтапному осмотру квартир приступили жители 11 расселяемых домов. Большинство из них уже стали правообладателями нового жилья", – указала Соловьева.

По ее словам, всего в столичном районе планируют расселить свыше 17 300 жителей 67 домов. При заключении договора на предоставленное жилье москвичи могут сразу переезжать в новостройки. Старые дома в Очаково-Матвеевском затем демонтируют при помощи "умного сноса", когда сооружение разбирают по частям безопасно и экологично, а строительный мусор отправляют на переработку.

"Cегодня в районе демонтировали уже 17 расселенных домов, из них восемь в 2025 году. На освобожденных участках предусмотрено строительство нового жилья с сопутствующей инфраструктурой", – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Чаще всего столичные власти предлагают участникам реновации квартиры в новостройках, которые расположены неподалеку от прежнего места жительства граждан. Это позволяет продолжать пользоваться привычной инфраструктурой после переезда. При этом на первых этажах новых зданий открываются кафе, магазины, аптеки и многое другое.

Ранее в Гольянове расселили порядка тысячи семей из 13 старых домов. За минувший год свыше 2 500 москвичей получили жилье в современных комплексах. Под заселение участникам программы реновации переданы 6 зданий, еще 7 находятся в процессе строительства.

Читайте также


городреновация

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика