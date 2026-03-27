27 марта, 10:28

В Гольянове полностью расселили 13 домов по программе реновации в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка тысячи семей из 13 старых домов были расселены в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр обратил внимание на активное продвижение программы в данном районе, указав, что за минувший год свыше 2,5 тысячи москвичей получили жилье в современных комплексах.

"Это один из самых высоких показателей среди районов столицы. Под заселение участникам программы реновации переданы 6 зданий, еще 7 находятся в процессе строительства", – подчеркнул он.

Всего в перспективе реновация в Гольянове затронет 101 дом, дав возможность переехать в новые квартиры с улучшенной отделкой в новостройках с благоустроенными дворами 25,3 тысячи жителей.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что расселенные старые дома будут демонтированы, а на их месте появятся стартовые площадки для строительства нового жилья.

"Дома возводят из современных отечественных материалов с применением инновационных технологий, поэтому срок их эксплуатации будет достигать 100 лет и более", – добавил руководитель ведомства.

Аналогичное количество домов в 2025-м было расселено в районе Перово. Под заселения там передали новостройки общей площадью более 142 тысяч квадратных метров.

Все объекты оснащены лифтами, а также оборудованы помещениями для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Более того, во дворах обустроены детские и спортивные площадки с современным покрытием.

