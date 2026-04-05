Взрывчатку обнаружили рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию

Бомбу обнаружили рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я только что закончил телефонный разговор с премьером (Венгрии. – Прим. ред.) Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию", – отметил он.

Как подчеркнул глава страны, взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, доставляющей газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Вучич добавил, что военные усилили охрану станции в поселке Жабари из-за угроз безопасности.

В свою очередь, Орбан указал, что в связи со случившемся созовет совет обороны.

"Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев готовит диверсии на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам официального представителя Кремля, данной информацией располагают российские спецслужбы, которые оперативно передали все сведения турецкой стороне.

