Компания "Газпром" сообщила об отражении новых атак на свои объекты, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в направлении Турции. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале холдинга.

Утверждается, что эскалация происходит с 17 марта. Совместными действиями сил Минобороны России и мобильных оперативных групп атаки отражены, объекты не повреждены. В частности, по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками, по КС "Казачья" – тремя, по КС "Береговая" – одним.

Прошлые атаки на станции были совершены 10–12 марта. Они успешно отражены. Ответственность за удары Минобороны России возложило на Украину.

В Кремле украинские атаки на КС "Русская" назвали абсолютно безрассудными действиями, так как нефтепровод обеспечивает энергобезопасность и Турции, и других стран.