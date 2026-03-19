Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 12:50

Происшествия

"Газпром" заявил об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Компания "Газпром" сообщила об отражении новых атак на свои объекты, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в направлении Турции. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале холдинга.

Утверждается, что эскалация происходит с 17 марта. Совместными действиями сил Минобороны России и мобильных оперативных групп атаки отражены, объекты не повреждены. В частности, по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками, по КС "Казачья" – тремя, по КС "Береговая" – одним.

Прошлые атаки на станции были совершены 10–12 марта. Они успешно отражены. Ответственность за удары Минобороны России возложило на Украину.

В Кремле украинские атаки на КС "Русская" назвали абсолютно безрассудными действиями, так как нефтепровод обеспечивает энергобезопасность и Турции, и других стран.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика