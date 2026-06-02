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02 июня, 15:59

Культура

"Мосбилет" рассказал, какие блюда можно попробовать в буфетах столичных театров

Фото: 123RF.com/alhor

В последние годы столичные театральные буфеты заметно изменились. Теперь вместо бутербродов с колбасой там можно найти блюда, приготовленные по собственным рецептам, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Театр на Таганке

В этом учреждении ставку делают на переосмысленные и усложненные по составу бутерброды. Самый популярный вариант – из особой булочки с лососем, которого засаливают на собственной кухне. Блюдо подается с соусом тартар и свежим огурцом. Также для театра есть бутерброд с икрой в более современном исполнении.

В театре уточнили, что используют для своих блюд булочки бриошь. Сотрудники поменяли несколько поставщиков, чтобы найти максимально качественный продукт.

Спросом пользуются и более сложные закуски – бутерброды с тартаром из говядины и пармезаном, а также блюда из ростбифа. К напиткам зрители чаще всего выбирают сырное ассорти, оливки или маринованные артишоки. При этом для них доступны и десерты: лимонный кекс, медовик и торт пекан.

Меню в учреждении регулярно обновляется. К новому сезону планируется добавить сочетания с грушей и горгонзолой, а также моцареллой, песто и томатами.

Театр на Трубной

В этом театре гастрономическая концепция строится вокруг салата оливье. Это напрямую связано с историей здания, так как в дореволюционной Москве там находился ресторан "Эрмитаж", одним из основателей и шеф-поваром которого был Люсьен Оливье.

В настоящее время ресторан-буфет носит название "Люсьен Оливье", а легендарный салат стал его главной гастрономической темой.

По вечерам пространство работает как театральный буфет, поэтому чаще всего там выбирают классические быстрые позиции. Но в течение дня ресторан принимает и обычных посетителей, поэтому меню там шире привычного театрального формата, рассказала начальник рекламно-информационного отдела Леонора Белоусова.

Однако главный акцент остается на оливье. В меню можно найти вариации с лососем и гранатом, куриной грудкой и томатами черри, зеленым яблоком и постным майонезом. При этом есть и более традиционные версии – с колбасой или говядиной. Помимо салата, гости покупают грушу в беконе под соусом блю чиз и фетучини с семгой.

Театр Ермоловой

В кафе "Время антракта" на новой сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой формат театрального буфета заметно расширили. Заведение работает каждый день, зайти в него могут все желающие.

Там можно не только быстро перекусить, но и заказать блюда по меню, которые приготовят специально к антракту. Эта опция доступна зрителям, которые пришли на спектакли на основной сцене с услугой "Билет +". В числе популярных позиций круассан со слабосоленой семгой, сэндвич с пастрами, томатами и медово-горчичной заправкой, а также салат с ростбифом.

Кроме того, в кафе при театре есть полноценные горячие блюда: паста с креветками, медальоны из говядины, жареный картофель с прованскими травами и другое. Отдельное место в меню занимают сосиски с зеленым горошком и зернистой горчицей, которую предложил добавить худрук театра Олег Меньшиков.

Приобрести билеты в театр без наценок и комиссий можно с помощью сервиса "Мосбилет".

11 июня все желающие могут посетить вечер к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Мероприятие пройдет по адресу улица Сретенка, дом 19. Зрители обсудят творчество писателя, узнают о его жизни через призму историй и людей из его окружения. Начало в 16:30.

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