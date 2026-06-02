Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 17:00

Общество
Главная / Новости /

Врач Гаврилова: кофе с маслом не полезнее, чем кофе с молоком

Врач развеяла миф о пользе кофе с маслом

Фото: 123RF.com/avqqav

Существует миф о том, что кофе с маслом полезнее, чем с молоком, так как первая добавка ускоряет метаболизм, повышает энергетический обмен и снижает чувство голода на долгое время. Однако на деле все наоборот, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова в беседе с "Газетой.ру".

В действительности при попадании жира в желудок чувство насыщения усиливается лишь на некоторое время за счет замедления выхода содержимого из органа. Такой метод, как подчеркнула эксперт, не заменяет полноценный прием пищи.

Завтрак из кофе с маслом может быть калорийным, но неполноценным. В частности, в нем практически нет белка, а также полного набора витаминов, минералов и других питательных веществ.

"Если посмотреть на пищевую ценность масла гхи, то в 100 граммах продукта содержится около 99 граммов жира, при этом белка – 0 граммов, углеводов – около 0,6 грамма. То есть это почти чистый жир", – пояснила Гаврилова.

Добавка в виде молока, напротив, считается лучшим выбором благодаря содержанию не только жиров, но и белка. Тем не менее врач сделала акцент на том, что и данный напиток не стоит рассматривать как полноценный завтрак.

По ее словам, рациональное питание подразумевает баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и других нутриентов.

"Сам по себе кофе может иметь определенные положительные эффекты, в том числе в отношении сердечно-сосудистой системы, но ключевым остается вопрос количества и общего рациона. Нельзя оценивать один продукт отдельно от всего питания человека", – заключила Гаврилова.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий предупредила, что привычка пить холодный кофе может привести к набору веса. По ее словам, кофейные коктейли со льдом часто содержат много сахара, что способствует избытку калорий.

Она рекомендовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать их объем, не заменять воду кофе, а также учитывать общее количество кофеина за день и избегать употребления таких напитков поздно вечером.

Врачи рекомендовали пить не больше одной чашки кофе в жару

Читайте также


обществоеда

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика