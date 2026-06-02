Врач Гаврилова: кофе с маслом не полезнее, чем кофе с молоком

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Существует миф о том, что кофе с маслом полезнее, чем с молоком, так как первая добавка ускоряет метаболизм, повышает энергетический обмен и снижает чувство голода на долгое время. Однако на деле все наоборот, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова в беседе с "Газетой.ру".

В действительности при попадании жира в желудок чувство насыщения усиливается лишь на некоторое время за счет замедления выхода содержимого из органа. Такой метод, как подчеркнула эксперт, не заменяет полноценный прием пищи.

Завтрак из кофе с маслом может быть калорийным, но неполноценным. В частности, в нем практически нет белка, а также полного набора витаминов, минералов и других питательных веществ.

"Если посмотреть на пищевую ценность масла гхи, то в 100 граммах продукта содержится около 99 граммов жира, при этом белка – 0 граммов, углеводов – около 0,6 грамма. То есть это почти чистый жир", – пояснила Гаврилова.

Добавка в виде молока, напротив, считается лучшим выбором благодаря содержанию не только жиров, но и белка. Тем не менее врач сделала акцент на том, что и данный напиток не стоит рассматривать как полноценный завтрак.

По ее словам, рациональное питание подразумевает баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и других нутриентов.

"Сам по себе кофе может иметь определенные положительные эффекты, в том числе в отношении сердечно-сосудистой системы, но ключевым остается вопрос количества и общего рациона. Нельзя оценивать один продукт отдельно от всего питания человека", – заключила Гаврилова.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий предупредила, что привычка пить холодный кофе может привести к набору веса. По ее словам, кофейные коктейли со льдом часто содержат много сахара, что способствует избытку калорий.

Она рекомендовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать их объем, не заменять воду кофе, а также учитывать общее количество кофеина за день и избегать употребления таких напитков поздно вечером.