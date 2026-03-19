ВСУ атаковали БПЛА детский сад в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи БПЛА детский сад "Солнышко" в селе Михайловка Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате сброса боеприпаса с дрона было повреждено здание котельной. Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима нанесен материальный ущерб личному и государственному имуществу", – подчеркнул Сальдо.

Помимо атаки на детсад, на дороге Скадовск – Новониколаевка был поврежден грузовой автомобиль, после чего произошло возгорание.

В Брилевке в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина, в Костогрызове повреждены два частных жилых дома и легковой автомобиль, а в селе Клины – частный дом.

Кроме того, в Буркутах и Гладковке также были повреждены частные жилые дома, в Малых Копанях – трансформаторная подстанция. Повреждения имущества произошли в Новой Каховке, Каховке, Днепрянах и в Каланчаке.

Силы ПВО сбили 138 вражеских дронов над регионами за ночь 19 марта. В частности, 40 БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, 35 – над Крымом, 28 – над Ставропольским краем, 8 – над Курской областью, еще 2 – над Ростовской. Также 25 беспилотников ликвидировали над Азовским и Черным морями.

В частности, в результате падения обломков украинских БПЛА получило повреждения остекление в жилом доме в Таганроге. Возгорания не было.