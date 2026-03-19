19 марта, 12:08

Происшествия

ВСУ атаковали БПЛА детский сад в Херсонской области

Фото: 123RF.com/savmaster

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи БПЛА детский сад "Солнышко" в селе Михайловка Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате сброса боеприпаса с дрона было повреждено здание котельной. Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима нанесен материальный ущерб личному и государственному имуществу", – подчеркнул Сальдо.

Помимо атаки на детсад, на дороге Скадовск – Новониколаевка был поврежден грузовой автомобиль, после чего произошло возгорание.

В Брилевке в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина, в Костогрызове повреждены два частных жилых дома и легковой автомобиль, а в селе Клины – частный дом.

Кроме того, в Буркутах и Гладковке также были повреждены частные жилые дома, в Малых Копанях – трансформаторная подстанция. Повреждения имущества произошли в Новой Каховке, Каховке, Днепрянах и в Каланчаке.

Силы ПВО сбили 138 вражеских дронов над регионами за ночь 19 марта. В частности, 40 БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, 35 – над Крымом, 28 – над Ставропольским краем, 8 – над Курской областью, еще 2 – над Ростовской. Также 25 беспилотников ликвидировали над Азовским и Черным морями.

В частности, в результате падения обломков украинских БПЛА получило повреждения остекление в жилом доме в Таганроге. Возгорания не было.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

