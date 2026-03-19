Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 138 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, 40 БПЛА самолетного типа ликвидированы над Краснодарским краем, 35 – над Крымом, 28 – над Ставропольским краем, 8 – над Курской областью, 2 – над Ростовской.

Помимо этого, 18 вражеских дронов сбиты над акваторией Азовского моря, еще 7 – над акваторией Черного моря.

В результате воздушной атаки на Ставропольский край пострадала мирная жительница. Она получила ранения после падения обломков беспилотника на частный дом в Кочубеевском округе. Ей уже оказывается медпомощь.

Также в городе Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких домов. Повреждений важной региональной инфраструктуры не зафиксировано.