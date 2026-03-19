19 марта, 03:57

Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Погибший во время атаки находился в частном доме в одном из местных СНТ. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести, их госпитализировали.

Всего силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников. В результате падения осколков на улице Вакуленчука в некоторых жилых домах были выбиты окна. Также повреждены восемь автомобилей.

Атака ВСУ на Севастополь началась в ночь на 19 марта. От упавших обломков БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, а возле парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. На всех местах ЧП работали специалисты экстренных служб.

В Ставропольском крае средства ПВО тоже отражали атаку украинских БПЛА, нацеленную на промышленную зону Невинномысска. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории края.

Новости регионов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили еще одну многоэтажку

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

