Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Погибший во время атаки находился в частном доме в одном из местных СНТ. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести, их госпитализировали.

Всего силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников. В результате падения осколков на улице Вакуленчука в некоторых жилых домах были выбиты окна. Также повреждены восемь автомобилей.

Атака ВСУ на Севастополь началась в ночь на 19 марта. От упавших обломков БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, а возле парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. На всех местах ЧП работали специалисты экстренных служб.

В Ставропольском крае средства ПВО тоже отражали атаку украинских БПЛА, нацеленную на промышленную зону Невинномысска. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории края.