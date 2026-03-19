19 марта, 03:57Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Погибший во время атаки находился в частном доме в одном из местных СНТ. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести, их госпитализировали.
Всего силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников. В результате падения осколков на улице Вакуленчука в некоторых жилых домах были выбиты окна. Также повреждены восемь автомобилей.
Атака ВСУ на Севастополь началась в ночь на 19 марта. От упавших обломков БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, а возле парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. На всех местах ЧП работали специалисты экстренных служб.
В Ставропольском крае средства ПВО тоже отражали атаку украинских БПЛА, нацеленную на промышленную зону Невинномысска. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории края.
Новости регионов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили еще одну многоэтажку