Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 07:56

Происшествия

Женщина пострадала во время атаки БПЛА в Ставропольском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мирная жительница пострадала в результате массированной воздушной атаки ВСУ по территории Ставропольского края. О происшествии сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Женщина получила ранения после падения обломков БПЛА на частный дом в Кочубеевском округе. Врачи уже оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В городе Невинномысске были повреждены фасады и остекление нескольких домов. При этом повреждений среди важной инфраструктуры региона не зафиксировано. Оперативные службы приступают к устранению последствий атаки.

Ставропольский край подвергся атаке БПЛА в ночь на 19 марта. Вражеские дроны были нацелены на промышленную зону Невинномысска.

Этой ночью подразделения ПВО также отражали воздушную атаку ВСУ в Севастополе. В результате нее погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика