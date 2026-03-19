Женщина пострадала во время атаки БПЛА в Ставропольском крае

Мирная жительница пострадала в результате массированной воздушной атаки ВСУ по территории Ставропольского края. О происшествии сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Женщина получила ранения после падения обломков БПЛА на частный дом в Кочубеевском округе. Врачи уже оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В городе Невинномысске были повреждены фасады и остекление нескольких домов. При этом повреждений среди важной инфраструктуры региона не зафиксировано. Оперативные службы приступают к устранению последствий атаки.

Ставропольский край подвергся атаке БПЛА в ночь на 19 марта. Вражеские дроны были нацелены на промышленную зону Невинномысска.

Этой ночью подразделения ПВО также отражали воздушную атаку ВСУ в Севастополе. В результате нее погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.