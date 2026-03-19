Задержаны пять человек, причастных к теракту против главы совета депутатов Новой Каховки

Фото: sledcom.ru

Силовики и следователи задержали пять человек, причастных к теракту против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные являются гражданами Украины и России.

"В целях оказания содействия украинской стороне один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которые были переданы ему с использованием БПЛА", – говорится в сообщении.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что в настоящее время ведомство расследует уголовное дело в отношении фигурантов.

По данным следствия, житель Херсонской области сам предложил спецслужбам Украины организовать террористические акты на территории региона в отношении представителей власти. Для этого он привлек нескольких своих знакомых.

Действуя под контролем кураторов, подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание. Когда на место прибыл Леонтьев, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался, также были ранены еще две пожилые женщины.

Совершение терактов в отношении других лиц было предотвращено правоохранительными органами. У фигурантов были обнаружены специальные средства связи, взрывчатые вещества иностранного производства, восемь автоматов Калашникова, компоненты для изготовления СВУ.

В отношении пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Соучастники признали вину в преступлении. Их действия будут дополнительно квалифицированы по другим статьям.

Теракт против главы совета депутатов Новой Каховки был совершен в октябре 2025 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку при помощи дрона "Баба-яга".

Леонтьев был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался от полученных ранений. Сальдо назвал Леонтьева настоящим патриотом, верным товарищем и соратником, а также сказал, что земляки будут помнить его как честного, принципиального и открытого человека.