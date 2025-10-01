Председатель совета депутатов Новой Каховки Леонтьев пострадал при атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Уточняется, что ВСУ совершили атаку при помощи дрона "Баба-яга". Сальдо подчеркнул, что Леонтьев находится в больнице в тяжелом состоянии.

Председатель совета депутатов возглавлял город на протяжении долгого времени. Губернатор региона подчеркнул, что Леонтьев вел за собой жителей во время самых тяжелых испытаний.

Ранее двое мирных жителей получили травмы в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины. Кроме того, за медпомощью обратился боец самообороны, находившийся неподалеку от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района.

Также несколько автомобилей получили повреждения при ударе дрона в селах Муром, Отрадном и поселке Малиново, а на участке трассы Ракитное – Бобрава беспилотник атаковал "КамАЗ".

