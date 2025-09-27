Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 08:41

Происшествия

Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Утром 27 сентября украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа Чувашии, сообщил в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

"Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", – говорится в публикации.

По словам Николаева, вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем, принимаются необходимые меры для безопасности региона и местных жителей.

Ранее пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА. Фрагменты аппарата рухнули на одну из установок завода.

Позже возгорание на площади 30 квадратных метров потушили, пострадавших нет.

Пляжи в Сочи возобновили работу после угрозы атак беспилотников

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика