Пожар произошел на нефтезаводе на Кубани после атаки БПЛА

Пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Фрагменты БПЛА упали на одну из установок завода. Возгорание на площади 30 квадратных метров уже ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. При падении БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание было посечено осколками, но угрозы возгорания нет. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Украинские военные также нанесли удар из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате обстрела пострадали девять человек человек, в том числе один ребенок.