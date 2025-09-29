Два человека пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое мирных жителей получили травмы в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, за медпомощью обратился боец самообороны, находившийся неподалеку от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района.

В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона были посечены осколками три автомобиля на территории одного из предприятий. В селе Новая Таволжанка в результате атаки БПЛА были повреждены кровля, потолок и остекление частного дома, а во время ракетного обстрела оказались частично разрушены частный дом и хозпостройка.

Еще несколько автомобилей получили повреждения при нападении дрона в селах Муром, Отрадное и поселке Малиново. На участке трассы Ракитное – Бобрава беспилотник атаковал "КамАЗ", грузовик также был поврежден.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по белгородской инфраструктуре, наблюдаются значительные перебои в подаче электроэнергии. На резервные источники питания перешли местные подразделения "Водоканала" и больницы.

Энергетики восстанавливают электроснабжение жителей и делают все возможное, чтобы сделать это в максимально сжатые сроки.