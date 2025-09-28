Перебои в подаче электроэнергии наблюдаются в Белгородской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Украинские войска нанесли удар по белгородской инфраструктуре, наблюдаются значительные перебои в подаче электроэнергии, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сейчас оцениваем ущерб. <...> Сейчас разбираемся с последствиями и будем принимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", – указал Гладков.

Он отметил, что в настоящий момент на резервные источники питания перешли местные подразделения в "Водоканале" и больницы.

В филиале ПАО "Россети Центр – Белгородэнерго" сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение жителей и делают все возможное, чтобы сделать это в максимально сжатые сроки.

Кроме того, в результате обстрела пострадали два человека. Гладков отметил, что пострадавшие – мужчина с осколочным ранением живота и женщина с баротравмой. Их доставили в больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее глава области сообщал, что мирный житель получил травмы в результате удара украинского беспилотника. Дрон атаковал один из многоквартирных жилых домов, пострадавшего с ранениями спины и руки доставили в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

