Жители Льгова в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Многие жители Льгова и Льговского района Курской области временно остались без электричества после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По данным губернатора, на территории области фиксируются повреждения инфраструктуры, в частности, объектов энергетики.

"Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности. Нет ничего дороже вашей жизни!" – заключил Хинштейн.

Ракетному обстрелу ВСУ также подвергся Белгород, под ударами оказалась территория одного из коммерческих объектов. В результате прилетов пострадали 5 человек, их всех госпитализировали.

Ранее украинские войска атаковали поселок Форос в Крыму с помощью дронов. В результате удара оказались повреждены школа и несколько объектов санатория, расположенных в поселке. Погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.