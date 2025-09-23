23 сентября, 23:57Происшествия
Жители Льгова в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Многие жители Льгова и Льговского района Курской области временно остались без электричества после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По данным губернатора, на территории области фиксируются повреждения инфраструктуры, в частности, объектов энергетики.
"Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности. Нет ничего дороже вашей жизни!" – заключил Хинштейн.
Ракетному обстрелу ВСУ также подвергся Белгород, под ударами оказалась территория одного из коммерческих объектов. В результате прилетов пострадали 5 человек, их всех госпитализировали.
Ранее украинские войска атаковали поселок Форос в Крыму с помощью дронов. В результате удара оказались повреждены школа и несколько объектов санатория, расположенных в поселке. Погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.