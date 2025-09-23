Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 23:57

Происшествия

Жители Льгова в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Многие жители Льгова и Льговского района Курской области временно остались без электричества после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По данным губернатора, на территории области фиксируются повреждения инфраструктуры, в частности, объектов энергетики.

"Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности. Нет ничего дороже вашей жизни!" – заключил Хинштейн.

Ракетному обстрелу ВСУ также подвергся Белгород, под ударами оказалась территория одного из коммерческих объектов. В результате прилетов пострадали 5 человек, их всех госпитализировали.

Ранее украинские войска атаковали поселок Форос в Крыму с помощью дронов. В результате удара оказались повреждены школа и несколько объектов санатория, расположенных в поселке. Погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика