Около 15 человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 15 человек получили ранения в результате атаки ВСУ в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что есть погибшие. Их количество в настоящий момент уточняется. В результате удара БПЛА повреждена школа и несколько объектов на территории санатория в поселке Форос.

"Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты", – сообщил Аксенов.

В то же время в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Михаил Развожаев в 21:47 по московскому времени. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

Помимо этого, два мирных жителя пострадали в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения", – сообщил он в телеграм-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин отметил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России. Над акваторией Черного моря было сбито 16 БПЛА, над территориями Белгородской области и Республики Крым сбито по три дрона.

