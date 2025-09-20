Четыре человека погибли при атаке беспилотников в Самарской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли в Самарской области в результате атаки БПЛА, реализованной в ночь на 20 сентября. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Глава региона выразил соболезнования родственникам этих граждан. Он уточнил, что правительство Самарской области находится на связи с семьями погибшим. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Кроме того, по словам губернатора, из-за атаки БПЛА пострадал один человек. Сейчас врачи "делают все для восстановления его здоровья".

В ночь на 20 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 149 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, 40 беспилотников было уничтожено в Ростовской области, 27 дронов удалось сбить над Саратовской областью, 18 – в Брянской области, а 15 – над Самарской областью.

Кроме того, 12 БПЛА были ликвидированы над Крымом, 8 дронов удалось перехватить над Волгоградской областью, а еще 4 – над Белгородской областью. Помимо этого, по 2 беспилотника удалось сбить над Воронежской и Калужской областями, а по 1 – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

