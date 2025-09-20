Пострадавшая после атаки БПЛА в Саратове женщина доставлена в больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина, которая получила ранения из-за атаки беспилотников на Саратов, была доставлена в больницу. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В настоящее время женщине оказана необходимая медпомощь. Несмотря на это, пострадавшая продолжает находиться под наблюдением врачей.

Бусаргин также заявил, что после атаки БПЛА в двух жилых домах были частично выбиты окна. В ближайшее время администрация города организует работы по восстановлению оконных блоков. Деньги для этого будут выделены из областного бюджета, уточнил глава региона.

Для граждан, чье жилье было повреждено в результате атаки БПЛА, организован пункт временного размещения на базе школы. По словам Бусаргина, жильцы смогут вернуться в свои квартиры уже 20 сентября. Однако для этого все оперативные мероприятия должны быть завершены.

"Кроме того, повреждены несколько автомобилей. В этом случае механизм возмещения ущерба уже отработан", – добавил губернатор.

Он уточнил, что в скором времени с местными жителями встретятся сотрудники районной администрации и ответят на все вопросы. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 149 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, 40 беспилотников было уничтожено в Ростовской области, 27 дронов удалось сбить над Саратовской областью, 18 – в Брянской области, а 15 – над Самарской областью.

Кроме того, 12 БПЛА были ликвидированы над Крымом, 8 дронов удалось перехватить над Волгоградской областью, а еще 4 – над Белгородской областью. Помимо этого, по 2 беспилотника удалось сбить над Воронежской и Калужской областями, а по 1 – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

