Два человека пострадали в результате удара ВСУ по заправке в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

Два человека получили ранения после атаки украинского дрона на автозаправку в Энергодаре, рассказал мэр города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждено несколько автомобилей, которые находились на территории АЗС. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Ранее в Белгородской области скончался мирный житель после атаки украинского БПЛА по автомобилю. Мужчина погиб на месте от полученных ранений.

Кроме того, различные ранения получил брат погибшего. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки.

