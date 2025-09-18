Обломки сбитого БПЛА повредили частные дома в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки сбитого БПЛА повредили крыши в двух частных домах в Красноармейском районе Волгограда. Об этом пишет RT со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Кроме того, от падения обломков оказались выбиты окна в зданиях.

"Выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет", – рассказал глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 18 сентября. Больше всего дронов удалось сбить над территорией Ростовской области – 23 аппарата, а 11 БПЛА ликвидировали в Волгоградской области.

В Ростовской области в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожарные ликвидировали возгорание на площади 800 квадратных метров.