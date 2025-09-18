Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области в ночь на 18 сентября. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были уничтожены в Новошахтинске, Белой Калитве, а также в Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах области.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на площади 800 квадратных метров.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. Кроме того, различные ранения получил брат погибшего, который в момент атаки БПЛА находился рядом.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в белгородском селе Головчино. В результате нее погибли две женщины. Одна из них скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Второй пытались спасти жизнь в районной больнице, но врачам это не удалось.