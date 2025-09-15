15 сентября, 14:18Происшествия
Два человека погибли после атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Две женщины погибли в результате атаки украинских БПЛА по селу Головчино в Белгородской области, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.
В своем телеграм-канале он рассказал, что одна из женщин скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Второй пытались спасти жизнь в Борисовской центральной районной больнице, но врачам это не удалось.
Кроме того, три человека получили ранения, медики доставляют их в больницы в Белгороде. Также было повреждено два автомобиля, один из которых полностью сгорел.
Ранее стало известно, что 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения груди и ног после детонации беспилотника в Белгороде. Пострадавшую доставили в больницу.