Шесть беспилотников сбиты за ночь в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В других регионах прилеты БПЛА этой ночью не фиксировались. Власти Белгородской области не сообщали о каких-либо последствиях воздушной атаки.

Ранее 20-летняя девушка получила сотрясение мозга, а также множественные осколочные ранения груди и ног после детонации беспилотника в Белгороде. Пострадавшую доставили в больницу. Был поврежден фасад соцобъекта в одном из жилых домов.

Кроме того, три человека получили ранения при детонации беспилотника возле пассажирского автобуса в Белгороде. В частности, 16-летнюю девочку доставили в детскую больницу с осколочным ранением плеча. Также были госпитализированы еще два взрослых человека.