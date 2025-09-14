NYT: Россия совершила революцию в сфере производства дронов

Фото: depositphotos/Afotoeu

Россия совершила революцию в сфере производства дронов, сообщило издание The New York Times.

Авторы публикации отметили, что РФ сделала производство БПЛА своим главным приоритетом. Журналисты проанализировали число ударов российских беспилотников по ВСУ по месяцам в ходе спецоперации.

"За этими ошеломляющими цифрами стоит революция в производстве беспилотников в России", – говорится в материале.

По данным издания, резкий рост производства БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой российской армии создал колоссальную проблему для ВСУ.

Владимир Путин назвал российские беспилотники самыми передовыми в мире. По словам президента, системы, разработанные в России, превосходят все иностранные варианты и копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области БПЛА.

Как отмечал президент ранее, за 2024 год российские силы получили более 1,5 миллионов беспилотников разных типов, свыше 400 тысяч единиц бронетанковой техники, 180 боевых самолетов и вертолетов.