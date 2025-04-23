Путин назвал абсолютным приоритетом поставку вооружений в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Поставка вооружений войскам в зону специальной военной операции (СВО) является абсолютным приоритетом. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, на котором также обсуждались развитие вооруженных сил и работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время и в перспективе.

По словам президента, в 2024 году российские силы получили более 1,5 миллионов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов, свыше 400 тысяч единиц бронетанковой техники, 180 боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, за 2024 год Россия более чем вдвое увеличила выпуск средств поражения и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в прошлом году почти все оборонные предприятия полностью выполнили задание гособоронзаказа.

Путин также заявил, что Россия с учетом опыта СВО быстро улучшает наиболее востребованные на фронте образцы вооружения, а именно – их тактико-технические характеристики.

"Причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника", – подчеркнул глава государства.

На 2025 год перед Военно-промышленным комплексом (ВПК) России стоят еще более масштабные задачи, чем в прошлом году, подчеркнул президент. Также он поблагодарил коллектив оборонных предприятий, их смежников, работников конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов.

"Ваш труд, высокая самоотдача позволили ОПК России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами", – сказал Путин.

Ранее глава государства назвал бойцов спецоперации элитой и "золотым фондом" страны, добавив, что им можно доверить будущее государства. Путин также обратил внимание на необходимость оказания им помощи в получении образования и необходимого опыта.

