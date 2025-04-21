В РФ освободили от призыва в армию граждан, служивших в воинских формированиях ДНР и ЛНР

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Владимир Путин принял закон, освобождающий в том числе от призыва на военную службу граждан, служивших в Донецкой и Луганской народных республиках начиная с 11 мая 2014 года. Документ размещен на портале правовой информации.

Инициативой вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, под освобождение подпадают те россияне, которые не находились в запасе и прошли военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах этих республик.

Еще один подписанный российским лидером закон предполагает исполнение решения о призыве на срочную службу в течение года. В документе имеется в виду ситуация, когда человека признали годным, но не отправили служить сразу. Новые нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.

Кроме того, закон освободит от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований Минобороны, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях, в контртеррористических операциях или в выполнении задач за пределами территории РФ.

Вместе с тем Путиным подписан закон, наделяющий статусом ветеранов боевых действий военнослужащих и добровольцев, отражавших вторжение в Курской области.

Его получат также бойцы, уволенные в запас, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СКР, выполнявшие боевые задачи на госгранице и территориях РФ, прилегающих к зоне СВО.

Более того, статусом инвалида боевых действий будут обладать граждане, ставшие инвалидами из-за ранений, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении соответствующих задач.

Кабмин РФ при этом наделяется полномочием по определению перечня территорий РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Ранее представители нижней палаты парламента рекомендовали российским губернаторам привлекать ветеранов спецоперации к воспитательной работе на базе школ и детских лагерей.

Также ГД обратилась к главам регионов с призывом предусмотреть возможности получения востребованных профессий и трудоустройства для участников СВО. В это же время в вузах уже создано почти 300 подразделений для работы с участниками СВО и их родственниками.