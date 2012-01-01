Россиянам рассказали, как пройдет весенний призыв 2025 года

С 1 апреля в России начинается традиционный весенний призыв на военную службу. При этом срочников ждут некоторые изменения. Ответы на главные вопросы – в материале Москвы 24.

Сколько продлится призыв?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В войска по указу Владимира Путина поступят 160 тысяч человек. Весенняя кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля, однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения. В частности, жителей Крайнего Севера призывают с 1 мая по 15 июля из-за особенностей местного климата. Те же сроки действуют и для педагогов. А вот проживающих в сельской местности и занятых на посевных и уборочных работах привлекают к службе только осенью.

Кроме того, первое чтение в Госдуме прошел законопроект, по которому решение о годности новобранца будет действовать год. Таким образом, гражданина, которого не забрали служить из-за укомплектованности частей, отправят в войска в течение этого срока без новых медкомиссий.

Как пояснял председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, мера снизит нагрузку на военкоматы и упростит жизнь новобранцев.

"Безусловно, будет важная оговорка: уже принятое решение сможет быть исполнено только в том случае, если не возникли обстоятельства для принятия иного решения, к примеру, связанного с изменением состояния здоровья призывника, его семейного положения, поступлением в вуз и так далее", – цитировала депутата "Парламентская газета".

Кого призовут?

Отбору в вооруженные силы подлежат граждане от 18 до 30 лет. В то же время под призыв не подпадают те, кто достиг возраста 27–30 лет до 1 января 2024 года и у кого уже есть военный билет, уточняли ранее власти. Плюс по поручению Владимира Путина от срочной службы должны быть освобождены россияне, воевавшие не менее шести месяцев в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года.

Также президент не раз заявлял, что призванных в армию срочников не направляют в зону проведения спецоперации. Кроме того, новобранцы не поедут в пункты постоянной дислокации войск на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнули в Минобороны.

Какие основания для отсрочки?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Условия в 2025 году не изменились. В частности, получить отсрочку могут те, кто проходит очное обучение по программам среднего общего образования, в вузах и аспирантуре. Норма распространяется на отцов-одиночек, мужчин в семьях с двумя и более детьми или воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет.

Кроме того, речь идет и о сотрудниках аккредитованных IT-компаний, работающих там не менее 11 месяцев. Руководители подобных организаций должны были подать заявление об отсрочке с 21 января до 5 февраля включительно.

А что с альтернативной службой?

Если военная служба противоречит убеждениям и вероисповеданию призывника, он вправе пройти альтернативную гражданскую службу. С 2025 года перечень доступных профессий, согласно приказу Министерства труда и соцзащиты, расширился с 238 до 266 наименований.

Среди новых позиций – швея, садовод, оператор видеозаписи, сборщик обуви, рыбовод, промысловый охотник. Также можно стать, например, агентом по снабжению, библиотекарем или врачом по спортивной медицине. Напротив, исключили из списка специальностей сборщика свинцовых аккумуляторов и батарей, а также архивиста.

Срок альтернативной службы на гражданской должности в Вооруженных силах составляет 18 месяцев, в госучреждениях – 21.

Как будут оповещать новобранцев?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Весной повестки продолжат приходить в бумажном виде. При этом в Минобороны отметили, что во время кампании также начнут отправлять и электронные уведомления. Они придут в личный кабинет на "Госуслугах", а жителям столицы – в личный кабинет на портале mos.ru. С момента размещения документ будет считаться врученным.

Что грозит уклонистам?

К призывнику, который не явится по повестке без уважительной причины в течение 20 дней с момента ее получения, применят меры до его прибытия в военкомат. В их числе:



запрет регистрироваться как ИП;

запрет становиться на учет как самозанятый;

ограничение управления транспортными средствами и запрет на их регистрацию;

приостановка кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость;

отказ заключать кредитный договор.

Также, если не прийти в военкомат в указанное в повестке время, предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Взыскание последует и за уклонение от медкомиссии – от 15 до 25 тысяч.

За несообщение о переезде или изменении семейного положения, места работы или учебы нужно будет заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. При этом депутаты в конце марта приняли в первом чтении законопроект о росте этих штрафов до 10–20 тысяч. В случае окончательного одобрения и подписи президента документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Тех же, кто не оповестил об отъезде из России более чем на полгода, уже сейчас накажут на 5–15 тысяч рублей. А уехавших с места жительства в период призыва на три и более месяцев – на 10–20 тысяч.

Где можно получить консультацию?

С 10 апреля заработает прямая линия Генштаба по вопросам призыва. Позвонить можно будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени по телефонам 8(495) 498-96-96, 8(495) 498-96-97 и 8(495) 498-96-98.

