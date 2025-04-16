Совфед одобрил закон об исполнении в течение года решения о призыве в армию

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Совфед на пленарном заседании одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Документ был инициирован группой депутатов Государственной думы.

В документе указано, что неисполненные в установленные сроки решения о призыве подлежат реализации в течение года в ходе последующих призывных кампаний. Это касается случаев, когда человека признали годным, но не отправили служить сразу. Новые нормы дополнят правила воинской службы и вступят в силу после официальной публикации.

Кроме того, закон освободит от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований Минобороны, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях, в контртеррористических операциях или в выполнении задач за пределами территории РФ.

В России с 1 апреля по 15 июля проходит призыв в армию. Кампания распространится на 160 тысяч человек.

Служить в армии могут мужчины от 18 до 30 лет. Но есть важное исключение: граждан, у которых уже есть военный билет, и тех, кому исполнилось 27–30 лет до 1 января 2024 года, призывать не будут.