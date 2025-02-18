ГД рекомендовала вовлекать ветеранов СВО в воспитательную работу в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума рекомендовала губернаторам российских регионов привлекать ветеранов спецоперации (СВО) к воспитательной работе на базе школ и детских лагерей, передает ТАСС выдержку из документа.

Соответствующая позиция нижней палаты парламента была отражена в принятом Думой постановлении по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования.

Кроме того, ГД обратилась к высшим региональным чиновникам с призывом предусмотреть возможности получения востребованных профессий и трудоустройства для участников СВО.

Ранее изучить возможность привлечения участников спецоперации к воспитательной работе с детьми и молодежью поручил Владимир Путин.

Для успешной реализации этой инициативы российский лидер призвал развивать отделения автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи".

