18 февраля, 13:55Политика
ГД рекомендовала вовлекать ветеранов СВО в воспитательную работу в школах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госдума рекомендовала губернаторам российских регионов привлекать ветеранов спецоперации (СВО) к воспитательной работе на базе школ и детских лагерей, передает ТАСС выдержку из документа.
Соответствующая позиция нижней палаты парламента была отражена в принятом Думой постановлении по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования.
Кроме того, ГД обратилась к высшим региональным чиновникам с призывом предусмотреть возможности получения востребованных профессий и трудоустройства для участников СВО.
Ранее изучить возможность привлечения участников спецоперации к воспитательной работе с детьми и молодежью поручил Владимир Путин.
Для успешной реализации этой инициативы российский лидер призвал развивать отделения автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи".