Путин поручил изучить возможность привлечения бойцов СВО к воспитанию молодежи

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Владимир Путин поручил изучить возможность привлечения участников спецоперации к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах России, сообщает News.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

Для успешной реализации этой инициативы российский лидер поручил развивать отделения автономной некоммерческой организации (НКО) дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ветераны спецоперации начнут преподавать школьникам новый предмет основы безопасности и защиты Родины. По его словам, для этого был создан специальный центр переподготовки.

Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт нового школьного предмета в феврале. С начала нового учебного года он должен будет заменить основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В рамках нового предмета школьники освоят элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.