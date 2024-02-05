Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт "Основ безопасности и защиты Родины"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России утвердило образовательный стандарт предмета "Основы безопасности и защиты Родины", который придет на смену "Основам безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) с 1 сентября. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в рамках предмета школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.

Также ученики должны будут обучиться требованиям безопасности при обращении со стрелковым оружием, правилам дорожного движения, основам пожарной безопасности и основам конструктивного общения, включая безопасное взаимодействие в цифровой среде.

Подчеркивается, что у школьников по итогам курса должна сформироваться нетерпимость к проявлениям насилия в социальном взаимодействии.

По информации главы ведомства Сергея Кравцова, новый предмет смогут преподавать ветераны СВО. Для этих целей был создан специальный центр переподготовки.

Кроме того, обучающиеся в ходе учебного курса смогут освоить возможности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и морских БПЛА, а также узнают о научно-технических достижениях в сфере современного боя.

Школьников в РФ будут учить управлять беспилотниками