Должность преподавателя ОБЖ будет переименована с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Должность преподавателя предмета ОБЖ в школе с 1 сентября переименуют на "преподаватель – организатор основ безопасности и защиты Родины". Этот указ кабмина РФ размещен на портале правовой информации.

В документе уточнили, что ранее эта должность называлась "преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности".

В феврале Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт предмета "основы безопасности и защиты Родины", который придет на смену "основам безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) с 1 сентября. Теперь в рамках предмета школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.

При этом, как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый предмет смогут преподавать ветераны СВО. Для этих целей был создан специальный центр переподготовки.

