20 марта, 14:30Общество
Депутат предложил вузам решить проблему с практикой студентов-медиков в зоне СВО
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вопрос прохождения практики студентами-медиками в зоне спецоперации не следовало выносить на уровень президента, его могли решить в самих высших учебных заведениях. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает телеканал "360".
"Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой", – пояснил он.
Данными вопросами должно заниматься руководство медвуза, заметил депутат, так как эта проблема не несет законодательный характер.
Ранее стало известно, что в российских вузах создали почти 300 подразделений для работы с участниками СВО и их родственниками. По заявлению от Минобрнауки России студентам со статусом ветерана боевых действий будет выплачиваться государственная социальная стипендия до конца обучения.
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