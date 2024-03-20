Депутат предложил вузам решить проблему с практикой студентов-медиков в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вопрос прохождения практики студентами-медиками в зоне спецоперации не следовало выносить на уровень президента, его могли решить в самих высших учебных заведениях. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает телеканал "360".

"Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой", – пояснил он.

Данными вопросами должно заниматься руководство медвуза, заметил депутат, так как эта проблема не несет законодательный характер.

Ранее стало известно, что в российских вузах создали почти 300 подразделений для работы с участниками СВО и их родственниками. По заявлению от Минобрнауки России студентам со статусом ветерана боевых действий будет выплачиваться государственная социальная стипендия до конца обучения.

Количество часов практики изменили в столичных колледжах