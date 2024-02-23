23 февраля, 18:55Общество
В вузах создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО – Минобрнауки РФ
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В российских вузах создано почти 300 подразделений для работы с участниками специальной военной операции и их родственниками. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
В заявлении Минобрнауки РФ говорится, что студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается государственная социальная стипендия до конца обучения. Всего, по данным ведомства, в вузах РФ обучаются более 18 тысяч студентов-участников специальной военной операции.
В министерстве также напомнили, что для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении – не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.
Ранее сообщалось, что в российских вузах обучаются более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в вузах РФ. Минобрнауки России предоставляет участникам спецоперации и членам их семей право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты.
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