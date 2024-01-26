Путин заявил, что элита страны должна формироваться из ее защитников

Фото: kremlin.ru

Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.

"Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей", – сказал он.

Президент России подчеркнул, что бойцам СВО нужно помогать и оказывать им поддержку. Кроме того, лидер государства поручил властям при введении льгот для участников спецоперации исходить не из финансовой прагматичности, а из "логики поддержки людей, которые рискуют жизнью для Родины".

Ранее Путин распорядился перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО на Украине не дольше трех месяцев. Подобное решение российский лидер принял по итогам встречи, которая состоялась 7 января этого года, с родственниками погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

Глава государства также подчеркнул, что в зоне СВО сейчас находятся более 600 тысяч человек. Зона боевых действий, по словам Путина, занимает почти 2 тысячи километров.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей