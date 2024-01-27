В вузах России обучаются более 12,8 тысячи участников СВО – Минобрнауки

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Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в вузах РФ. Об этом сообщает Минобрнауки России в телеграм-канале.

"По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей", – указано в сообщении.

Минобрнауки России предоставляет участникам спецоперации и членам их семей право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. В ведомстве добавили, что в целях сохранения памяти о подвигах героев СВО и воспитания молодежи на их примерах на базе ряда вузов созданы 74 тематических пространства, среди которых экспозиции, мемориальные доски, аллеи памяти и именные аудитории.

Большинство университетов, подведомственных Минобрнауке, создали специальные службы для оказания поддержки участникам СВО.

Ранее Владимир Путин заявил, что из студентов, которые прервали обучение и пошли в зону боевых действий мы должны в будущем формировать элиту страны. Он также подчеркнул, что бойцам СВО нужно помогать и оказывать им поддержку.

До этого российский лидер опроверг появление разницы между новыми и бакалаврскими дипломами после полного перехода на обновленную систему образования в стране. Однако размер президентских стипендий в РФ увеличат до 30 тысяч рублей, сказал Путин.

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами