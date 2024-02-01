ГД вернула студентам соцдоплаты к пенсиям во время работы в студотрядах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях инициативу, возвращающую право студентов на социальную доплату к пенсии во время их деятельности в трудотрядах в период каникул, передает ТАСС.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в июне. Согласно задумке, будут внесены поправки в закон "О государственной социальной помощи".

Нововведение сохранит соцдоплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности для студентов очной формы обучения во время получения ими выплат за работу в студенческом отряде. Речь идет о деятельности в период каникул, которая осуществляется в студотрядах по трудовым договорам.

Авторы проекта напомнили о приостановке с начала 2023 года действовавшей ранее нормы о выплате социальной доплаты к пенсии для таких студентов во время их работы. Первый замглавы думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев, который является одним из создателей инициативы, указал, что в 2023 году через такие отряды работу получили порядка 225 тысяч человек.

"В 2024 году планируется трудоустроить 400 тысяч человек", – заявил парламентарий.

По его словам, с прошлого года в стране действует мера, которая сохраняет при трудоустройстве через центры занятости все соцдоплаты по инвалидности или по потере кормильца у студентов. После принятия нововведения молодые люди смогут рассчитывать на такие выплаты при работе в составе студотрядов.

В декабре прошлого года проект был принят в первом чтении. По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, сейчас господдержка распространяется на школьников и студентов, которые работают летом по направлению центра занятости.

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат