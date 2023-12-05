Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

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Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года до 24 500 рублей в месяц. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Кроме того, он заявил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших солдат, а также тем, кто занимается воспитанием детей-инвалидов или инвалидов с детства. Кроме того, под индексацию подпадают студенческие и приемные семьи, дети-сироты или дети, которые остались без попечения родителей.

При этом в категории, которым должны проиндексировать социальные выплаты, вошли ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, а также долгожители и юбиляры супружеской жизни.

Ранее в министерстве финансов РФ сообщили, что федеральный бюджет России на 2024–2026 годы предусматривает почти 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий. Так, для неработающих пенсионеров с учетом прогнозируемого уровня инфляции страховые пенсии с 1 января следующего года вырастут на 7,5%, средний размер выплаты составит 23 244 рубля, добавили в Минфине.



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