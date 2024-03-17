Путин поручил создать новую стипендию для студентов приоритетных специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил до 1 июня разработать стипендию в 30 тысяч рублей для студентов, получающих образование по приоритетным специальностям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что правительству России совместно с администрацией президента РФ поручено разработать проект указа президента России об учреждении стипендии для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития страны.

Размер стипендии составит 30 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет установлена взамен некоторых других президентских стипендий. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в столичных колледжах будет создано дополнительно 10 тысяч бюджетных мест для абитуриентов, планирующих поступать по направлениям, связанным с креативной индустрией, с промышленностью, финансами и ИТ.



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