Ветеранов СВО подготовят для преподавания "Основ безопасности и защиты Родины" в школах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ветераны спецоперации РФ на Украине начнут преподавать школьникам новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, для этих целей был создан специальный центр переподготовки.

"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр переподготовки педагогов-ветеранов СВО, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Материалы будут направлены на формирование чувства патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну. Формат видео с живыми диалогами участников СВО предложили использовать во внеурочных занятиях "Разговоры о важном".



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