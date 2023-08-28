Минпросвещения РФ разработало план воспитательной работы на новый учебный год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год. В него вошли 67 мероприятий. План составили для государственных школ, лицеев, гимназий, колледжей и техникумов, сообщается на сайте ведомства.

В план включили список памятных и юбилейных дат, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий.

В него вошли такие мероприятия, как конкурс сочинений "Без срока давности", программа "Орлята России", проекты "Уроки мужества" и "Лига вожатых", детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций", конкурс "Большая перемена", государственная инициатива "Горячее сердце", программа "Дороги Победы. Путешествие для школьников" и форум "Школа Героя".

"Воспитательная работа – это всегда системно выстроенный процесс, поэтому образовательным организациям так важно включать в него важнейшие проекты и мероприятия федерального уровня, добавляя к ним события на уровне региона и внутришкольные активности", – отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"). Видеоматериалы будут направлены на формирование чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою страну,

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