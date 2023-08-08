Изменения назрели: эксперты оценили включение раздела о СВО в новые учебники

В России представили новый учебник по истории за 10–11-е классы. В нем кардинально переработали разделы с 1970-х по 2000-е годы. Кроме того, в обновленном издании появились главы о проведении спецоперации на Украине. Подробнее – в материале Москвы 24.

История до наших дней

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Новая линейка учебников состоит из четырех книг: "История России" и "Всемирная история" для 10-го класса и издания на те же темы, но для 11-го. Таким образом, два курса впервые будут синхронизированы.

Пособия разрабатывали четыре месяца под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна и помощника президента РФ Владимира Мединского. Преподавать по новому учебнику начнут уже с 1 сентября этого года.

По словам Мединского, в новом пособии полностью переработаны главы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м. Также добавлен раздел о событиях с 2014 года по сегодняшний день, включая спецоперацию на Украине.





Владимир Мединский помощник президента РФ Рассказывать об истории новейшей, рассказать про Сочинскую олимпиаду, про чемпионат мира по футболу, про ковид и не упомянуть специальную военную операцию – было бы чудовищным хамством. Поэтому у нас отдельная глава посвящена СВО. Она написана, обращаясь к школьнику.

Параграфу о спецоперации уделено 29 страниц, в нем школьникам расскажут о причинах и ходе ее проведения, а также о вхождении в состав России новых регионов. Кроме того, в разделе идет речь о конфронтации РФ и Запада. Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что после завершения СВО учебник будет дополнен.

В курсе всеобщей истории существенно расширены разделы, посвященные Азии, Африке и Латинской Америке – им уделена почти треть содержания. Также расширены блоки о роли России в глобальных мировых событиях.

"История Второй мировой войны была обновлена, подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе", – отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Кроме того, новые издания будут содержать QR-коды со ссылками на архивные документы и мультимедийные материалы. В том числе на художественные и документальные фильмы по той или иной теме.

Планируется, что в 2024 году будут готовы учебники по истории для учеников с 5-го по 9-й класс.

Язык фактов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Современные события, в том числе проведение спецоперации, необходимо изучать именно в школе. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

"Надо понимать, что история – довольно субъективная наука, которая постоянно вызывает множество суждений и взглядов. И пусть лучше они звучат в классе, чтобы педагог мог модерировать дискуссию, чем школьники будут читать в интернете о событиях последних лет и делать во многом неверные выводы", – рассказал эксперт.

Подобного мнения придерживается и политолог Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что не стоит откладывать изучение школьниками причин спецоперации на Украине.

"Конечно, возникает резонный вопрос: зачем писать про СВО, которая находится в развитии? Ведь полнота картины, как правило, наступает через много лет после события и его детального изучения. Но ждать этого нельзя, учить школьников нужно уже сейчас", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Журавлев политолог Они должны понимать, почему произошел конфликт, знать о причинах вхождения в состав России новых территорий, тех или иных решений российских властей. И тогда им не придется искать ответы в интернете или других непроверенных источниках. Но важно подчеркивать, что процесс еще не закончен.

Корректировки в главы про 1970–2000-е годы тоже нужно было внести с учетом современных реалий, подчеркнул политолог.

"Многие учебники были написаны в 1990-е и 2000-е, с учетом позиции прежних идеологов. Поэтому о каких-то вещах, происходивших в СССР, там сказано не в самом выгодном свете. Некоторым событиям вообще уделено мало внимания, потому что того требовала прежняя власть", – отметил Журавлев.

В новых учебниках разделы, посвященные последним 50 годам, станут более объективными и аргументированными для современного школьника, заключил политолог.