QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы появятся в новых учебниках по истории

Фото: 123RF/alexruhl

Новые учебники российской истории предоставят педагогам и школьникам возможность кроме основного учебного материала дополнительно выбрать подборки художественных и документальных фильмов. Для этого пособия оснастят специальными QR-кодами со ссылками, пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

"В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию дополнительных материалов, художественных и документальных фильмов, большой список литературы. Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме", – отметил он.

Благодаря этому воспитанники и учителя получат дополнительный иллюстративный материал. На данный момент пособия по истории РФ для 10 и 11 классов передаются в издательства. Предполагается, что они поступят в учебные заведения уже к 1 сентября.

Пособие для 11 класса включит в себя период от послевоенного восстановления до настоящего периода. Учебник будет содержать в себе в том числе главу, посвященную спецоперации. Пособие для 10 класса включит события от начала Первой мировой войны до завершения Великой Отечественной.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что новый учебник истории для 10 классов оснастят QR-кодом для доступа к достоверным фактам и информации. По его словам, содержание в новом пособии излагает историческую правду.

Единый учебник по истории для школьников разработают в 2024 году