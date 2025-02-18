Картаполов призвал освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бойцы спецоперации (СВО), добровольно заключившие контракт с российским Минобороны и отслужившие полгода, должны быть освобождены от призыва на срочную службу, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем", – цитирует ТАСС парламентария.

Картаполов добавил, что также депутатам нужно урегулировать вопрос о наделении статусом ветерана боевых действий тех солдат, которые принимали участие в отражении нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Кроме того, требуется ввести семьям участников СВО право на бесплатный проезд к месту нахождения бойца, если он получил травму, был контужен или ранен, заключил депутат.

Ранее представители нижней палаты парламента рекомендовали российским губернаторам привлекать ветеранов спецоперации к воспитательной работе на базе школ и детских лагерей.

Также ГД обратилась к главам регионов с призывом предусмотреть возможности получения востребованных профессий и трудоустройства для участников СВО. В это же время в вузах уже создано почти 300 подразделений для работы с участниками СВО и их родственниками.

