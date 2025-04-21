Путин назвал ветеранов СВО "золотым фондом" и элитой

Фото: 123RF/bumbledee

Владимир Путин назвал бойцов спецоперации элитой и "золотым фондом" страны, добавив, что им можно доверить будущее государства. Об этом президент заявил в рамках встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

Более того, глава государства противопоставил их проворовавшимся "элитам".

"Мы с вами говорим на одном языке о каких-то элитах. Какие <...> элиты!? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот: "Мы элита". Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает", – подчеркнул президент.

Перейдя к теме о привлечении ветеранов СВО к управленческой деятельности, глава государства обратил внимание на необходимость оказания им помощи в получении образования и необходимого опыта.

Путин напомнил о своих словах, сказанных на съезде партии "Единая Россия", когда он также говорил о дальнейшем трудоустройстве ветеранов на гражданскую службу.

"Помните, что сказал, если обратили внимание? Найдите, ищите таких людей и помогите им", – призвал он.

Вместе с тем лидер РФ указал на важность увековечивания павших в ходе специальной военной операции героев увековечить в названиях улиц, школ и других объектов, чтобы сохранить их подвиг на века.

Однако он настоятельно попросил не превращать этот процесс в бюрократическую процедуру. По мнению лидера страны, мероприятие нельзя сводить к формальным инструкциям и перечню пунктов.

"Это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться", – пояснил Путин.

Кроме того, он назвал воспитание подрастающего поколения на примере подвигов павших героев ключевым оружием для обеспечения будущего всей страны.

"Из этого складывается "надега" Родины на будущее. Из этого как раз и вырастает наше отношение к Отечеству. Причем во всех возрастных группах. Во всех", – сказал глава России.

Ранее Путин поручил создать народный цифровой архив историй участников СВО. Отмечается, что для этого необходимо определить порядок хранения и обеспечения информационной безопасности данных, а также объем и источники финансирования.

Вместе с тем президент поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. Кроме того, президент предложил распространить отдельные меры поддержки для родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье умершего участника СВО.