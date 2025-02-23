Путин заявил, что нынешнему поколению россиян выпала миссия защитить Родину

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Современному поколению россиян выпала почетная миссия защищать Родину, заявил Владимир Путин.

Он высказался об этом в рамках общения с военными, получившими звание Героев России, за бокалом шампанского.

"Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать", – отметил глава государства.

Церемония вручения госнаград прошла в Кремле 23 февраля. Путин поздравил военных и пожелал им успехов на службе. Золотую Звезду получили 11 военнослужащих.

Путин сделал акцент на том, что страна гордится участниками СВО, их подвигами и общим вкладом в обеспечение безопасности России. Благодаря усилиям военнослужащих РФ достигает поставленных целей, сказал президент.